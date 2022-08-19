Астанчанка узнала, что на ее болеющей дочке зарабатывают деньги

Мошенники всё чаще прикидываются волонтёрами для сбора средств на лечение тяжелобольных детей. Деньги просят в местах массового скопления людей: парках, торговых центрах и автобусах, особенно в час пик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Астанчанка Анель Жумабаева в апреле года открыла сбор средств на лечение своей дочери. В социальных сетях женщина столкнулась с большим количеством «сердобольных» людей: артистами, готовыми помочь в сборе за отдельную плату, а также с нечистыми на руку волонтерами. Один из них представился добровольцем и активно спрашивал согласие на сбор. А после отказа решил деньги всё-таки собрать. Но не ребенку, а для личного обогащения.

«Мы с семьей гуляли по парку, и к нам подходит парень. И говорит: «Я волонтер, собираем деньги на лечение девочки Жумабаевой Айнам». Мы были так ошарашены. Он называет фамилию и имя моей дочери. Потом у него спрашиваем: «А вообще сколько поступает в день, тебе сколько поступает?» Он говорит: «Ну, примерно платят, денежка поступает около 50 тысяч, и вот 10% я забираю себе за работу».

Зачастую на такую «работу» идут несовершеннолетние. Ими движет несколько причин: от простой помощи людям и банального заработка, до возможности совмещать деятельность с учебой в школе или университете.

Корреспонденту телеканала удалось тайно поговорить с рекрутером, который занимается набором людей на такую работу.

«Мы занимаемся свободным волонтерством. Мы оплачиваем за 15 шоколадов 5 тысяч. Могу скинуть семью, всё спросите. Это не фонд, это свободное волонтерство. График работы полностью свободный, но желательно в день продавать 15 шоколадок», – рассказал рекрутер.

Но позвонив упомянутой семье, выяснилось, что волонтеры первыми нашли их. Помощи они не просили.

«Я его не знаю, он мне написал один раз. Сказал, могу ли я вам помогать? Конечно, можете, говорю. Просили документы, я сделал водяной штамп на документы, ему отправил. Он у меня попросил оригиналы или копии без водяных знаков», – делится глава семьи.

Решить проблему незаконных волонтеров и ложных благотворительных органов мог бы закон о лжеблаготворительности, считает адвокат Жандос Туяков. Но пока в стране такого нет. Вот и процветает преступность, говорит эксперт.

«Я считаю, что да, действительно, необходимо рассмотреть вопрос о внедрении такой статьи, то есть «Лжеблаготворительность». И в том случае, я считаю, что такие дела должны возбуждаться не по заявлению граждан, которые являются потерпевшими, а по надзору прокуратуры, надзирающих органов», – выразил мнение Туяков.