Астанчанка завоевала золото на чемпионате мира по армрестлингу

В Алматы проходит 44-й чемпионат мира по армрестлингу. Астанчанка Алла Штрошерер стала чемпионкой мира по армрестлингу, завоевав две медали: золото в борьбе левой рукой и серебро - правой. Спортсменка выступала в весовой категории 85+, в которой одержала победу над представительницей Индии.

Чемпионку мира в столичном аэропорту торжественно встретили коллеги, болельщики и представители СМИ.

- Для меня это огромное достижение, к которому я упорно шла. Эти две медали - яркие доказательства того, что всего в этом мире можно добиться трудом. Было сложно одержать победу в борьбе с именитыми профессионалами по армрестлингу. И, конечно, эта победа была бы невозможна без моего заслуженного тренера Казахстана Еркына Ахметова, поддержки моих родных, руководства, коллег и друзей. В меня они все верили, и все получилось! Сейчас поставила себе новую цель - стать двукратной чемпионкой мира, поэтому буду готовиться к следующему чемпионату, - поделилась спортсменка.

Алла Штрошерер работает диспетчером Регионального центра управления движением поездов Северный. Профессия поездного диспетчера – одна из самых важных и ответственных на железной дороге. Она - чемпионка Азии по пауэрлифтингу и в жиме лежа.

Всего в чемпионате мира по армрестлингу участвуют более 1000 спортсменов из более 50 стран, в том числе свыше 250 казахстанских атлетов.