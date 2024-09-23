Астанинское водохранилище очистили с помощью земснарядов
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Работы по очистке планируется проводить ежегодно, начиная со следующего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации
Филиал «Казводхоза» по Акмолинской области произвел спуск земснарядов в Астанинское водохранилище.
«Это специальные судна, предназначенные для очистки дна водохранилища от накопившихся за годы эксплуатации донных отложений.
Очистка дна Астанинского водохранилища позволит улучшить экологическое состояние водоема и позволит ему вмещать больше воды», - говорится в сообщении.
Работы по очистке планируется проводить ежегодно, начиная со следующего года.