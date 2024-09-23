Астанинское водохранилище очистили с помощью земснарядов

Филиал «Казводхоза» по Акмолинской области произвел спуск земснарядов в Астанинское водохранилище.

«Это специальные судна, предназначенные для очистки дна водохранилища от накопившихся за годы эксплуатации донных отложений.

Очистка дна Астанинского водохранилища позволит улучшить экологическое состояние водоема и позволит ему вмещать больше воды», - говорится в сообщении.