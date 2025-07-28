Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC

UFC
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Его соперником выступил перуанский файтер Хосе Очоа (8-2)

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (22-3) выиграл поединок на турнире UFC on ABC 9 в Абу Даби (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.

Отметим, что в углу Алмабаева находился непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

Для Алмабаева это был шестой поединок в UFC. На его счету пять побед и одно поражение. Асу занимает девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.

Добавим, главным событием турнира стал бой в среднем весе между австралийцем Робертом Уиттакером (27-8) и нидерландцем Ренье де Риддером (20-2).

 

#бой #победа #UFC #Асу Алмабаев

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