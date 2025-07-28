Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (22-3) выиграл поединок на турнире UFC on ABC 9 в Абу Даби (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.

Отметим, что в углу Алмабаева находился непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

Для Алмабаева это был шестой поединок в UFC. На его счету пять побед и одно поражение. Асу занимает девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.

Добавим, главным событием турнира стал бой в среднем весе между австралийцем Робертом Уиттакером (27-8) и нидерландцем Ренье де Риддером (20-2).