Атакуют… сверчки

Власти и жители американского штата Невада безуспешно пытаются справиться с рекордным нашествием мормонских сверчков, полчища которых обрушились на этот регион, передает ABC News.

Миллионы неспособных летать насекомых захватывают дома в городе Элко (штат Невада), сплошь покрывают дороги. Некоторые домовладельцы используют пылесосы и моющие устройства, чтобы избавиться от сверчков. Но это мало помогает.

В связи с огромным количеством насекомых на улицах департамент транспорта Невады теперь вынужден использовать снегоочистители и знаки, предупреждающие о скользких дорогах из-за массы раздавленных сверчков.

Эксперты говорят, что жизненный цикл активности сверчков обычно длится от четырех до шести лет, а затем они впадают в спячку. Похоже, для жителей Элко облегчение наступит еще не скоро.