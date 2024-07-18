Атомная энергетика – один из наиболее безопасных и экологичных источников энергии

Президент Казахстана объявил о том, что осенью нынешнего года в стране состоится референдум, по итогам которого будет принято решение, строить или нет в государстве АЭС? Двигаться ли к технологическому прогрессу или оставаться в стороне, наблюдая за тем, как соседние страны, даже только встающие на этот путь, уходят «в отрыв» в развитии современной энергетики, а значит, и всей экономики?

В этой связи своим видением ситуации редакция «Казахстанской правды» попросила поделиться эксперта, заместителя директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго РК Гульмиру Мурсалову.

– Гульмира Даутовна, в пос­ледние месяцы в республике состоялось множество встреч с населением, которые показали: наши граждане в целом спокойно относятся к размещению АЭС. А какие ожидания у Вас от предстоящего референдума?

– Мои ожидания в целом позитивные. Судя по результатам состоявшихся встреч с населением и проведенных опросов, можно сделать вывод: граждане обладают достаточным уровнем информированности и понимают важность развития энергетической инфраструктуры.

Итоги референдума выявят реальное мнение казахстанской общественности по вопросу строительства АЭС и станут решающим фактором для принятия дальнейших решений.

– Атомная энергетика – это не только энергоблоки АЭС, но и передовая ядерная медицина, точнейшие измерительные приборы, уникальные технологии и не менее уникальные, «штучные» специалисты. То есть сплошные «плюсы». Что же, во Вашему мнению, препятствовало началу строительства станции десятилетие назад?

– Напомню: помимо мес­торождений урана, Казахстан располагает значительными запасами традиционных энергоресурсов, основной из которых – каменный уголь. Это снижало необходимость в развитии атомной энергетики, поскольку существующие энергоресурсы могли удовлетворять потребнос­ти страны.

Кроме того, развитая энергетическая инфраструктура и существовавший еще сравнительно недавно в Казахстане профицит электроэнергии ставили вопрос о строительстве АЭС в разряд не особо актуальных. Однако, учитывая рост потребления электроэнергии и высокую степень изношенности оборудования действующих электростанций, в настоящее время возросла необходимость во внедрении новых, более мощных источников генерации, чтобы, как говорится, «на вырост» обеспечить стабильное энергоснабжение республики.

В свете глобальных усилий по достижению углеродной нейт­ральности оказались ограничены и возможности дальнейшего использования угольной генерации в качестве основного энергоисточника: международные финансовые организации отказываются финансировать проекты по строительству новых угольных электростанций. Масштабное развитие газовой энергетики в стране затруднено из-за ограниченных запасов природного газа.

Между тем при всех их достоинствах возобновляемые источники энергии не могут выступить в качестве основы стабильной и базовой генерации ввиду непредсказуемости работы ВИЭ, связанной с погодой и временем суток.

На нынешнем уровне развития технологий атомная энергетика представляется наиболее перспективным решением для замены выбывающих генерирующих мощностей.

– Прежде чем выходить с идеей о строительстве АЭС, была проведена большая исследовательская работа по различным направлениям. К каким выводам пришли эксперты?

– Вопрос строительства АЭС в Казахстане обсуждается уже нес­колько десятков лет, за это время проведены исследования как по выбору района размещения атомной станции, так и по изучению существующих в мире реакторных технологий.

Исследования по выбору района дислокации проводились в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, учитывающими как возможное воздействие АЭС на окружающую среду, так и возможное воздействие самой окружающей среды.

По итогам проведенных исследований, а также учитывая, что энергодефицитными считаются южные регионы нашей страны, в качестве наиболее предпочтительного места размещения АЭС был определен район села Улькен Жамбылского района Алматинской области.

Кроме того, силами ТОО «Казахстанские атомные электричес­кие станции» с привлечением экс­пертов Национального ядерного центра РК, а также Научно-технического центра безопасности ядерных технологий были изу­чены реакторные технологии ключевых мировых компаний. По итогам изучения отобраны наиболее перспективные варианты, предварительно составлен так называемый шорт-лист, в который вошли четыре поставщика: китайская компания CNNC с реактором HPR-1000; корейская KHNP c реактором APR-1400; российский «Росатом» c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000; французская EDF с реактором EPR-1200.

В 2023 году Казахстан принял две миссии МАГАТЭ. Первая была посвящена оценке готовнос­ти страны к принятию решения о строительстве АЭС, а именно: уровню развития ядерной инф­раструктуры, включающей в себя как нормативно-правовую базу, так и вопросы, связанные с развитием электросетевой инф­раструктуры, программы обращения с радиоактивными отходами и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Вторая миссия МАГАТЭ была направлена на оценку результатов проведенных исследований по выбору района размещения с выездом экспертов в село Улькен. По результатам миссии сделано заключение: факторов, исключающих размещение АЭС в данном районе, не имеется.

– Соседний Узбекистан также принял решение о строи­тельстве мини-АЭС, такой же вариант рассматривают в Монголии, а какую станцию планируется разместить у нас?

– Для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию поколения III или III+ с использованием новейших достижений и разработок, отвечающих всем требованиям безопасности. Выше мною уже назывались страны, компании-поставщики и типы рекомендуемых реакторов.

Наряду с реакторами большой мощности вышеуказанных пос­тавщиков также рассматриваются технологии малых модульных реакторов как перспективное нап­равление последующего развития в стране атомной энергетики.

Однако малые модульные реакторы в настоящее время не являются референтными, то есть не имеют достаточного опыта эксплуатации.

В отличие от реакторов большой мощности большинство перспективных малых реакторов находится на стадии получения одобрения регуляторных органов на конструкцию либо в процессе лицензирования для получения разрешения на строительство. При этом ближайшая дата ввода их в эксплуатацию ожидается не раньше 2030 года.

– В Казахстане за последние десятилетия построен ряд объектов ВИЭ. В чем преимущество в сравнении с ними у атомной энергетики?

– Как уже говорилось выше, возобновляемые источники энергии, несмотря на все их преимущества, не могут выступать в качестве стабильного и базового источника генерации ввиду их зависимости от погоды и времени суток. В этом плане для крупной промышленности атомная энергетика представляется наиболее надежным решением при замене выбывающих мощностей.

Так, АЭС при эксплуатации не производит парниковых газов и потребляет намного меньше топ­лива в отличие от станций на угле или природном газе, что позволит достичь целей углеродной нейтральности. Ядерный реактор может эксплуатироваться и производить максимальный объем электроэнергии в режиме 24⁄7 в течение 60 и более лет.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС более 90%, тогда как у ветряной электростанции – 35–40%, и то при хорошем ветровом потенциале местности. У солнечных электростанций средний КИУМ составляет только 18%, при этом для больших мощностей ВИЭ необходимы большие площади. Срок эксплуатации ВИЭ также намного меньше, чем у АЭС.

Исходя из прагматичных целей энергетической безопаснос­ти и учитывая, что Казахстан является крупнейшим производителем урана в мире, строительство АЭС в Казахстане – это очевидное выгодное решение. Оно окажет положительный мультипликативный эффект на все сферы отечественной экономики, а также на науку, образование, социальную сферу, будет способствовать ускоренному развитию высокотехнологичных, наукоемких технологий.

– Как правило, страны, вошедшие в ядерно-энергетический клуб, не останавливаются на одном блоке АЭС. Какие планы на сей счет у наших энергетиков?

– Наши энергетики рассматривают возможное строительство атомной электростанции как ключевой элемент стратегии развития энергетического сектора Казахстана. Мы видим в этом шаге возможность значительно укрепить энергетическую независимость республики, обеспечить стабильность энергоснабжения и снизить углеродный след.

– Промышленность является одним из главных пот­ребителей энергии. Какие перспективы могут открыться в случае появления новых источников генерации с гарантированной мощностью?

– Появление новых мощных энергоисточников представляет собой значительную возможность для дальнейшего индустриального развития Казахстана. Промышленные предприятия смогут оперировать без перебоев и снижения производительности.

Кроме того, замещение традиционных тепловых станций на АЭС, которая является экологически чистой и безопасной, позволит снизить выбросы парниковых газов в энергетическом секторе, а также прогнозируемые потери нефтегазового, горнорудного и других секторов экономики, связанные с планами ЕС по введению углеродного налога на импортируемую продукцию.

– Любое строительство крупного объекта влечет за собой развитие смежных нап­равлений и приводит к мультипликативному эффекту, развитию новых производств. Что Вы ожидаете от появления крупного источника энергии?

– АЭС потребует строительства инфраструктуры, такой как дороги, коммуникации, и поддерживающих объектов, что, в свою очередь, будет способствовать росту в строительном секторе и созданию рабочих мест в этой области. К примеру, одно рабочее место при сооружении АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях.

Кроме того, появится внутренний рынок потребления урана, которым богаты недра республики, АЭС обеспечит расширение мощностей существующего производства по выпуску ядерного топлива, будут нарабатываться компетенции в атомно-энергетической сфере в дополнение к уже имеющемуся опыту работы в данной отрасли.

– Что Вы обычно говорите оппонентам, которые с осторожностью воспринимают намерение по строительству АЭС? Какие доводы приводите?

– Во-первых, атомная энергетика сегодня представляет собой один из наиболее безопасных и экологически чистых источников энергии. Современные технологии и строгие международные стандарты безопасности позволяют минимизировать риски и обеспечить высокий уровень защиты как окружающей среды, так и населения.

Главной особенностью реакторов нового поколения является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопаснос­ти, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. До 40% стоимости АЭС приходится именно на системы безопасности.

В настоящее время в мире экс­плуатируется 416 реакторов, кроме того, продолжается планомерное строительство новых. Свою первую электростанцию строит Турция, первую АЭС запустили в ОАЭ, наши ближайшие соседи также планируют строительство АЭС.

Во-вторых, АЭС способствует диверсификации энергетического сектора страны, уменьшая зависимость от импорта энергоресурсов и обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение. Это особенно важно в контексте энергетической безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе.

Третий аспект – экономичес­кие выгоды. Мирный атом может стимулировать развитие экономики и промышленности, создавая новые рабочие места, повышая конкурентоспособность страны. И наконец, повторюсь, развитие атомной энергетики способствует научно-технологическому прогрессу.