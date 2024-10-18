Атомную энергию в РК законодательно определят в качестве альтернативного источника энергии

Энергетика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Минэнерго готовится к разработке закона по вопросам развития альтернативных источников энергии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новые нормы необходимы для борьбы с изменением климата, выполнения международных обязательств, снижения зависимости от традиционных источников энергии и стимулирования перехода к экологически чистым технологиям. В этой связи Минэнерго разработал консультативный документ регуляторной политики и опубликовал для обсуждения на портале «Открытые НПА», передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в документе, согласно данным энергобаланса за 2023 год, в РК произведено более 113 млрд кВт*ч электрической энергии и выбрасывается 10,7 Гт углекислого газа в атмосферу в процессе такого производства.

Объем генерации возобновляемых источников энергии в 2023 году составил 6,72 млрд кВт*ч, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным показателем в 2022 году (5,02 млрд кВт*ч) на 33,896% (текущая доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе РК составляет около 6,0% от общего объема генерации).

На данный момент для Казахстана характерна невысокая доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем производстве тепловой и электроэнергии и низкий уровень снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Также отсутствует определение атомной энергии как альтернативного источника энергии и соответствующих преференций, нет законодательного регулирования в области производства водорода,

Из-за низкого уровня использования альтернативных (безуглеродных) источников энергии, по данным на 2021 год, выбросы CO2 в Казахстане составляли около 290 млн тонн в год. Казахстан входит в топ-30 стран по выбросам парниковых газов в мире.

Ожидается, что нормы закона позволят распространить преференции, предусмотренные законом о ВИЭ для всех видов для альтернативных источников энергии, определить  атомную энергию в качестве альтернативного безуглеродного источника энергии на законодательном уровне, создадут условия для производства водорода в РК, снижение выбросов углекислого газа в атмосферу за счет использования безуглеродной энергетики

В соответствии с новыми нормами, будут приняты меры для достижения углеродной нейтральности и развития альтернативной энергетики, урегулируется рынок вторичного энергопотребления (сбросного тепла).

Так, предполагается, в результате введения закона, использование низкопотенциального сбросного тепла к 2036 году на предприятиях, производящих электрическую и тепловую энергию, должно составлять не менее 25%, к 2040 году – не менее 30%. При этом мощность возобновляемых источников энергии для производства экологически чистого водорода должна составлять 1 гигаватт к 2036 году, 10 гигаватт к 2040 году за счет привлеченных инвестиций. Выбросы углерода, по прогнозам разработчика, к 2040 году должны составлять не более 209, 9 млн тонн, к 2050 году – 95,4 млн тонн.

#Минэнерго #выбросы #энергия

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