Аттестацию педагогов облегчат в Казахстане

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По поручению главы государства начата работа по усовершенствованию системы аттестации педагогов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В частности, автоматизируется процесс формирования результатов деятельности педагогов на базе национальной платформы.

Для внесения изменений в процедуру аттестации в мае текущего года была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли педагоги по каждому уровню образования и эксперты. Была определена специфика всех уровней образования и педагогических должностей. В результате для каждой категории должности каждого уровня образования были разработаны критерии оценивания и показатели эффективности. Критерии апробированы в ручном режиме для каждой квалификационной категории.

Кроме того, разработана автоматизированная форма наблюдения урока и протестирована на примере реального урока.

«Аттестуемый педагог самостоятельно сможет подать заявление на прохождение аттестации через личный кабинет на платформе, где методом интеграции уже будет сведена информация о личных данных педагога, успеваемости и качеству знаний обучающихся, результатах учащихся в олимпиадах и проектах, курсах повышения квалификации, результатах ОЗП и др.

Вместе с тем снимается тестирование по педагогике и методике преподавания. Профессиональные качества учителя будут оцениваться только по преподаваемому предмету и только тогда, когда он подает заявление на повышение своей категорий до модератора и эксперта. В соответствии с планируемыми новыми изменениями высокий уровень профессионализма и успешная деятельность педагога будут напрямую связаны с достижениями учащихся», – сообщил на аппаратном совещании министерства просвещения председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Отметим, обновленная система аттестации педагогов запустится в пилотном режиме с января 2024 года в четырех регионах страны: Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Весной 2024 года планируется начать полную реализацию проекта.

В завершение аппаратного совещания министр просвещения Гани Бейсембаев дал ряд поручений по усилению разъяснительной работы.

 

#Образование #педагог #Минпросвещения #учитель #аттестация

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