Атырауские фермеры рассказали депутату о трудностях после паводков

Статьи
92

Депутат Мажилиса от фракции партии Respublika Айтуар Кошмамбетов встретился с фермерами Атырауской области

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Местные жители пожаловались на ряд нерешенных вопросов по возмещению ущерба имуществу крестьянских и фермерских хозяйств после весеннего паводка.

Механизм возмещения ущерба собственникам за погибших в ходе паводков сельхозживотных и плодовые деревья разработан и принят. Однако оказалось, что в нем не продуманы пути возмещения причиненного стихией ущерба по некоторой категории имущества крестьянских и фермерских хозяйств. На площадке Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» собрались фермеры и предприниматели, вопросы которых не решаются в рамках принятых правил. Представители хозяйств «Абдулла», «Балмуханова», «Мусаева» и другие пожаловались, что до сих пор не могут получить компенсацию.

Так, водой размыло постройки, пострадало оборудование. Вода еще стоит на территории пастбищ и полей, нет возможности выращивать корма для скота. Один из главных вопросов – отсутствие компенсации за утерянное имущество. В их числе – базы для скота, дома для животноводов, оборудование для полива садов и другие. Вопрос осложняется тем, что многие постройки не были узаконены.

«Проблемы пострадавших от паводков регионов находятся на постоянном контроле. Глава государства поставил задачу, чтобы все пострадавшие получили возмещение за потерянное имущество. Но, как известно, возможности бюджета не безграничны, и все вопросы решаются в рамках утвержденных алгоритмов. Однако, как показывает практика, жизнь подбрасывает новые вызовы. Вопросы, которые не предусмотрены правилами, должны быть рассмотрены», - отметил Айтуар Кошмамбетов.

Еще одна проблема – декоративные деревья. Так, в окрестностях областного центра есть ботанический сад, зоны отдыха, на территории которых от паводков погибли по 1,5 – 2 тысячи деревьев.

На ряд вопросов, поставленных фермерами, ответила заместитель начальника городского Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Алтынай Сарсенкызы. Она отметила, государством предусмотрены выплаты в среднем по 15 тысяч за фруктовые деревья, за утерянный зарегистрированный скот. Если документов на животных нет, также предусмотрен механизм подтверждения через свидетельство соседей.

В завершении встречи депутат Айтуар Кошмамбетов заверил собравшихся, что работа по решению озвученных проблем будет продолжена в стенах Парламента.

#депутат #фермер #наводнение #регион

Популярное

Все
В среднем на 7 000% возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Чтобы старость была счастливой
Ставить цели и добиваться их
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Как предотвратить изменение климата?
Решить проблему дефицита
Изобретатель создал модель водоэкономного устройства
Искусственный интеллект поможет будущим мамам
Каждый второй брак распадается в Северо-Казахстанской области
Влагосберегающие технологии поднимут эффективность земледелия
«Капля» работает на урожай
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
В «солнечный» период жизни
Город восстанавливается
Центрально-Азиатский хаб Euronews откроется Астане
Бектенов провел встречу с вице-премьером Таиланда
«Астана» установила исторический рекорд в еврокубках
«Реал» завоевал Суперкубок УЕФА
Ушла из жизни актриса Джина Роулендс
Около 500 авиарейсов отменят в Японии из-за тайфуна
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Главы государств ЦА и Азербайджана посетили гала-концерт «Вечер дружбы»
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Духовный храм в формате open space
В Париже cкончался глава управления спорта Алматы
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Здесь чтят традиции кочевников
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Министр обороны РК посетил Абайский региональный гарнизон
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!
Вместе с молодежью!
В подарок – дроны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]