Атырауские фермеры рассказали депутату о трудностях после паводков

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Местные жители пожаловались на ряд нерешенных вопросов по возмещению ущерба имуществу крестьянских и фермерских хозяйств после весеннего паводка.

Механизм возмещения ущерба собственникам за погибших в ходе паводков сельхозживотных и плодовые деревья разработан и принят. Однако оказалось, что в нем не продуманы пути возмещения причиненного стихией ущерба по некоторой категории имущества крестьянских и фермерских хозяйств. На площадке Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» собрались фермеры и предприниматели, вопросы которых не решаются в рамках принятых правил. Представители хозяйств «Абдулла», «Балмуханова», «Мусаева» и другие пожаловались, что до сих пор не могут получить компенсацию.

Так, водой размыло постройки, пострадало оборудование. Вода еще стоит на территории пастбищ и полей, нет возможности выращивать корма для скота. Один из главных вопросов – отсутствие компенсации за утерянное имущество. В их числе – базы для скота, дома для животноводов, оборудование для полива садов и другие. Вопрос осложняется тем, что многие постройки не были узаконены.

«Проблемы пострадавших от паводков регионов находятся на постоянном контроле. Глава государства поставил задачу, чтобы все пострадавшие получили возмещение за потерянное имущество. Но, как известно, возможности бюджета не безграничны, и все вопросы решаются в рамках утвержденных алгоритмов. Однако, как показывает практика, жизнь подбрасывает новые вызовы. Вопросы, которые не предусмотрены правилами, должны быть рассмотрены», - отметил Айтуар Кошмамбетов.

Еще одна проблема – декоративные деревья. Так, в окрестностях областного центра есть ботанический сад, зоны отдыха, на территории которых от паводков погибли по 1,5 – 2 тысячи деревьев.

На ряд вопросов, поставленных фермерами, ответила заместитель начальника городского Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Алтынай Сарсенкызы. Она отметила, государством предусмотрены выплаты в среднем по 15 тысяч за фруктовые деревья, за утерянный зарегистрированный скот. Если документов на животных нет, также предусмотрен механизм подтверждения через свидетельство соседей.

В завершении встречи депутат Айтуар Кошмамбетов заверил собравшихся, что работа по решению озвученных проблем будет продолжена в стенах Парламента.