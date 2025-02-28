Audi закрыл завод в Брюсселе

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В Бельгии прекращает работу один из старейших автомобильных заводов Audi. Крупнейший немецкий автоконцерн с 28 февраля закрыл завод в Брюсселе. Без работы остались около 3 тысяч сотрудников, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Решение приняли на фоне кризиса в автопроме Европы. Причинами закрытия дочернего завода Audi немецкий автоконцерн называет автоматизацию производства, рост цен на энергоносители, падение покупательной способности, а также усиление конкуренции со стороны Китая и США. В результате закрытия около 3 тысяч сотрудников сегодня стали безработными.

Об остановке производства компания объявила в декабре прошлого года. Тогда это вызвало массовые протесты сотрудников — на улицы вышли почти 6 тысяч человек.

Вариантов создания какого-то другого производства на площадке закрывающегося немного. Один из них на днях озвучил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он предположил, что в условиях необходимости повышения обороноспособности страны, возможно, здесь будет создано производство бронетехники. Но это пока лишь первые предварительные планы, добавил телеканал.