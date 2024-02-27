Аварии следовало ожидать

Общество
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Сергей Горбунов, Павлодарская область

Благодаря оперативным действиям представителей акимата и аварийных служб в Майкаине удалось предотвратить большое коммунальное ЧП.

фото из архива акимата области

21 февраля в нашей газете под рубрикой «Происшествие» была опубликована корреспонденция «В поселке Майкаин Павлодарской области устраняют аварию на трубопроводе». В ней, напомню, рассказывалось о том, как в 27 километрах от насосной станции второго подъема Экибастуза произошел прорыв магистральной трубы диаметром 1 020 мм, идущей на горняцкий поселок Майкаин.

В материале сообщалось, что на место ЧП сразу же выехали глава региона Асин Байханов, акимы Экибастуза и Баянаульского района, специалисты и работники аварийных служб. Был создан оперативный штаб.

Членами штаба было принято решение: чтобы не разморозить трубы по ходу водотока и в самом поселке Майкаин, воду полностью не отключать, а продолжить ее подачу при пониженном давлении. В таких условиях и в сильный мороз вести ремонтно-восстановительные работы.

Их, как сообщили в штабе, проводят силами экибастузского «Горводоканала» с участием 119 человек и 48 единиц специа­лизированной техники. Также на месте работают специалис­ты ДЧС Павлодарской области и АО «Майкаинзолото».

Но даже этих сил оказалось недостаточно. В ходе детального исследования магистральной трубы было установлено, что ситуация сложнее, чем предполагалось: обследовав 22 февраля 600 метров сети, ремонтники, помимо места порыва трубы, выя­вили три перемерзших участка.

Но и это еще не все. Как сообщила 24 февраля пресс-служба акимата области, «продол­жаются работы по отогреванию трубопровода на трех участках с помощью парогенераторов и огневых работ с использованием шпал и угля (трубы подземного и наземного исполнения). Всего за время ведения работ по устранению повреждения отогрето около 3,5 километра трубопровода. По итогам обследований и прог­нозным оценкам специалистов, в работе остается еще четвертая часть общей протяженностью около 1−1,2 километра».

В то же время в прессе от 25 февраля приводятся другие данные. Неофициальные источники дают очень разрозненную информацию. По одним сведе­ниям, промерзло шесть километ­ров, по другим – 10.

Что примечательно: структуры исполнительной власти их не опровергают, но и даже приб­лизительно не сообщают, когда будет восстановлена подача воды в прежнем объеме. Тем более что в регионе стоят морозы.

23 февраля акиматом Баян­аульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение об объяв­лении на территории поселка Майкаин чрезвычайной ситуации местного масштаба. Также пресс-служба акимата области сообщила: несмотря на то что водоснабжение в поселок подается на пониженном давлении, то есть вода имеется, дополнительно ведется пополнение ее запасов во вместительный поселковый резервуар за счет подвоза из Экибастуза и соседнего угольного разреза Майкубен. Воду даже, как сообщили в поселке, доставили по железной дороге в цистернах.

…Ситуация, надо признать, необычная. Есть видео, как работники аварийной службы греют пламенем магистральную трубу, почему-то лежащую на снегу, на поверхности земли. И по трубе даже не видно, что она была покрыта теплоизоляцией.

На сей счет получил объяснение: мол, это водовод там, где его из-за скального грунта нельзя было заглубить в почву. В советское время его обволакивали сверху землей. Однако в процессе эксплуатации трубы на ней появлялись порывы, вода постепенно размывала укрытие, да и ремонтники его убирали в ходе восстановительных работ.

В итоге немалая часть трубы оказалась оголенной. И никто из эксплуатационников не удосужился позаботиться о защите магистральной трубы от морозов. Вот и произошло ЧП, которое, по своей сути, было предсказуемо.

Комментируя эту аварию, руководитель пресс-службы акима области Салтанат Акимбекова сказала:

– Эти сети были построены в 1996 году и на сегодняшний день значительно изношены. Водопровод планируется реконструировать в нынешнем году. Проведен конкурс среди компаний-подрядчиков, победителем стало ТОО «Алматы инжестрой». Работы планируется начать в весенне-летний период.

#ЧП #авария #водопровод #Майкаин #Горводоканал

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