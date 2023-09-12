Авария с «хвостами»

Авария произошла в конце июля. В результате порыва трубы, по которой отходы обогатительной фабрики перекачивали на хвостохранилище, произошла утечка больше 1,3 тыс. кубомет­ров пульпы. Было допущено загрязнение почвы на площади 1,8 тыс. кв. м, а также рек Филипповка и Тихая на протяжении 10 км. По нитратам предельно допустимая концентрация превышена в 140 раз, по взвешенным веществам – в 50 раз, по марганцу – в 5 раз.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента экологии, на сегодня вдоль русла Филипповки обустроен вал из скальных пород, территория очищена от пульпы, покрыта плодородной почвой и засеяна многолетними травами. Ущерб речной флоре и фауне составил примерно 45 тыс. тенге. Предприятие-загрязнитель наказано штрафом в 49,6 млн тенге. Ему рекомендовано очистить речное дно от илового осадка и провести в качестве компенсации зарыбление 1,4 тыс. мальков Шульбинского водохранилища.

– Компания допустила загрязнение реки, не обеспечила надлежащий контроль за оборудованием, несвоевременно сообщила об аварии, – пояснила руководитель пресс-службы департамента Ольга Ельчинская. – Все штрафы взысканы.

В настоящее время принимается решение и по факту загрязнения почвы. Предприятию грозит штраф на сумму 6,9 млн тенге.