Авария с «хвостами»

Свежий выпуск
53
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Риддере провели рекультивацию территории после техногенного разлива пульпы.

Авария произошла в конце июля. В результате порыва трубы, по которой отходы обогатительной фабрики перекачивали на хвостохранилище, произошла утечка больше 1,3 тыс. кубомет­ров пульпы. Было допущено загрязнение почвы на площади 1,8 тыс. кв. м, а также рек Филипповка и Тихая на протяжении 10 км. По нитратам предельно допустимая концентрация превышена в 140 раз, по взвешенным веществам – в 50 раз, по марганцу – в 5 раз.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента экологии, на сегодня вдоль русла Филипповки обустроен вал из скальных пород, территория очищена от пульпы, покрыта плодородной почвой и засеяна многолетними травами. Ущерб речной флоре и фауне составил примерно 45 тыс. тенге. Предприятие-загрязнитель наказано штрафом в 49,6 млн тенге. Ему рекомендовано очистить речное дно от илового осадка и провести в качестве компенсации зарыбление 1,4 тыс. мальков Шульбинского водохранилища.

– Компания допустила загрязнение реки, не обеспечила надлежащий контроль за оборудованием, несвоевременно сообщила об аварии, – пояснила руководитель пресс-службы департамента Ольга Ельчинская. – Все штрафы взысканы.

В настоящее время принимается решение и по факту загрязнения почвы. Предприятию грозит штраф на сумму 6,9 млн тенге.

#авария #Риддер #экология #утечка #пульпа

Популярное

Все
Наши девушки в финале!
У мавзолея Алаша-хана
Игры с прямыми конкурентами
В Атырауской области четыре аварийных и 11 трехсменных школ
Работа над ошибками
А «безналом» – лучше!
Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
Задачи выполнены
Проезжайте, путь открыт!
Сшила наряд – получила сертификат
О дремлющих долге и совести
И сквер от бизнес-леди
Авария с «хвостами»
Символ свободы
Ключи от счастья
Студентам – все условия
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Креатив нынче в цене
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Мусор-самозванец
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Необходима энергетическая стабильность
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Нота протеста
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции

Читайте также

Студентам – все условия
Сшила наряд – получила сертификат
Для минимизации потерь
На сельской улице праздник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]