Авиабилеты эконом-класса на прямые рейсы из Атырау снижены до 40 тыс. тенге

Транспорт, Паводки
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Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля, передает Kazpravda.kz

Фото: Google Photo @Mostafa H

Министерством транспорта РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями к имеющимся 73 регулярным рейсам в неделю из Атырау казахстанскими авиакомпаниями добавлено 49 рейсов в неделю из Атырау в Астану, Алматы, Актау, Шымкент.

Увеличена провозная емкость на 72% (с 12 756 кресел до 21 958 кресел).

С 9 по 12 апреля выполнено 17 дополнительных рейсов (емкость 3 069 кресел).

«Достигнута договоренность с казахстанскими перевозчиками, что все тарифы экономического класса на прямых рейсах из Атырау не будут превышать 40 тыс. тенге в одну сторону. Данные тарифы будут доступны с 13 по 24 апреля», - сообщает комитет гражданской авиации.

Пассажирам рекомендуется проверять и приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний.

Казахстанскими авиапредприятиями перевезено порядка 50 тонн гуманитарного груза на безвозмездной основе в пострадавшие от паводков регионы страны.

#Атырау #тарифы #авиаперевозки #паводки в Казахстане

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