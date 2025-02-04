Авиакатастрофа в Актау: когда станут известны первые результаты расследования

Предварительный отчет в ближайшие дни будет опубликован на сайте Минтранспорта

Фото: пресс-служба правительства

Глава ведомства Марат Карабаев сделал заявление о расследовании крушения азербайджанского самолета.

В ходе брифинга в правительстве он рассказал о завершающем этапе расследования авиакатастрофы. В состав международной комиссии вошли эксперты из Азербайджана, России, Бразилии и ИКАО.

«Специалисты находятся на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет, который будет опубликован официально на нашем сайте», – пояснил он.

Также он добавил, что в ближайшее время будут обнародованы причины крушения азербайджанского самолета вблизи Актау.

«Специалистам необходимо время для того, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая, кропотливая работа. Каждый день комиссия работает, находимся на завершающем этапе», – заключил министр.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ города Актау. На борту самолета находилось 67 человек. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.