Авиакомпания "FlyArystan" объяснила, почему пассажиры не могут вылететь из Кызылорды в Астану
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Сегодняшний рейс КС7316 Кызылорда – Астана отменен по технической причине, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал авиаперевозчика.
"FlyArystan информирует, что рейс КС7316 Кызылорда - Астана 13.05.2023 в 13:40 задерживается по технической причине. Вылет предварительно перенесен на 11:30 14.05.2023 по местному времени г. Кызылорда. Мы приносим искренние извинения пассажирам и сообщаем, что безопасность полетов является нашим главным приоритетом", - объясняет FlyArystan.