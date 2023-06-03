Авиакомпания, не пустившая ребенка с инвалидностью в самолет, извинилась

Комитет гражданской авиации МИИР РК возбудил административное производство в отношении авиакомпании "SCAT", которая не пустила в самолет семью с ребенком страдающего аутизмом, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал КГА.

Фото: Kazpravda.kz

За нарушение статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях по причине снятия пассажиров с рейса по маршруту Костанай – Анталья, авиакомпания будет привлечена к ответственности.

"Отмечаем, что соблюдение этичных норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение данных требований является недопустимым и неприемлемым", - сообщили в пресс-службе КГА.

По информации авиакомпании "SCAT", пассажиру принесены извинения, возмещен материальный ущерб и предоставлена туристическая путевка.

В отношении сотрудников авиакомпании "SCAT", допустивших административное правонарушение, будут приняты меры дисциплинарного характера.