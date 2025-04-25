Авиакомпанию SCAT оштрафовали за задержку рейса

Авиация
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Венера Баталова
корреспондент

Несмотря на задержку рейса более чем на восемь часов, авиаперевозчик не предоставил гостиницу пассажирам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 февраля текущего года пассажиры рейса «Усть-Каменогорск–Астана» стали заложниками длительной задержки: рейс задержали более чем на восемь часов в дневное время. Кроме того, авиакомпания не обеспечила им своевременное размещение в гостинице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Только к десяти часам вечера, после вмешательства дежурного прокурора, пассажирам было предоставлено место для отдыха. Люди провели весь день в аэропорту, ожидая вылета без должных условий. 

По результатам проверки авиакомпания привлечена к административной ответственности – назначен штраф в размере 1 000 МРП (около 3,9 млн тенге) по части 2 статьи 567 КоАП РК.

#штраф #авиакомпания #пассажиры

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