Авиарейс «Кызылорда-Кокшетау» запустят со следующего года

Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня на встрече с жителями Кызылординской области министр ответил на вопросы, входящие в компетенцию профильного министерства.

Так, в ходе встречи стало известно, что в следующем году начнется реконструкция автодороги Кызылорда - Актобе. Дорога будет соответствовать I технической категории и станет четырехполосной. Работы начнутся с обхода города Кызылорда. По территории Кызылординской области протяженность дороги составляет 465 километров.

Также в 2027 году начнется строительство автодороги республиканского значения Бейнеу - Сексеул общей протяженностью 736 километров. Кроме того, в этом году в эксплуатацию введут 140 километров автодороги Кызылорда - Жезказган, проходящей по территории Кызылординской области.