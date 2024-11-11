Авиарейс «Кызылорда-Кокшетау» запустят со следующего года

Транспорт
101
Венера Баталова
корреспондент

Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня на встрече с жителями Кызылординской области министр ответил на вопросы, входящие в компетенцию профильного министерства.

Так, в ходе встречи стало известно, что в следующем году начнется реконструкция автодороги Кызылорда - Актобе. Дорога будет соответствовать I технической категории и станет четырехполосной. Работы начнутся с обхода города Кызылорда. По территории Кызылординской области протяженность дороги составляет 465 километров. 

Также в 2027 году начнется строительство автодороги республиканского значения Бейнеу - Сексеул общей протяженностью 736 километров. Кроме того, в этом году в эксплуатацию введут 140 километров автодороги Кызылорда - Жезказган, проходящей по территории Кызылординской области.

#Кызылорда #авиарейс #Кокшетау

Популярное

Все
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Побег из колонии Бишимбаева опровегли в КУИС
МВД обратилось к казахстанским водителям
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Казахстан наращивает экспорт продукции АПК
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Нью-Йорке вспыхнули протесты после победы Трампа на выборах
На Хайнане вырастят сельхозпродукцию из побывавших на орбите семян
Казахстану бесплатно дадут площадь в торгово-экономической зоне «Китай - ШОС»
Назначены новые судьи-координаторы Верховного суда по взаимодействию со СМИ
Почти 2,5 тыс. рабочих очищают улицы Астаны от снега
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Италии
Счастливый человек
Две наркогруппировки ликвидировал КНБ
Разыскиваемый по делу о разбое казахстанец экстрадирован из России
Переехавшие за границу казахстанцы перестанут получать лекарства по ОСМС
Мототранспорт сможет бесплатно въезжать на особо охраняемые природные территории
Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости
Педагог российских театральных вузов провел мастер-классы для актеров из Астаны
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Лекарство от свободы: как эффективно бороться с «вирусом» информационной вседозволенности
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб

Читайте также

Мототранспорт сможет бесплатно въезжать на особо охраняемые…
МВД обратилось к казахстанским водителям
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]