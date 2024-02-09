Австралийцам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время

В Австралии приняли в первых чтениях законы, дающие работникам право игнорировать необоснованные звонки и сообщения от начальства в нерабочее время без штрафных санкций, причем работодатели, нарушившие это правило, могут быть оштрафованы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на IncRussia

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«Право на отключение» является частью целого ряда изменений в трудовом законодательстве, предложенных федеральным правительством в рамках парламентского законопроекта, который призван защитить права работников и помочь восстановить баланс между работой и личной жизнью.

Аналогичные законы уже действуют во Франции, Испании и других странах Европейского Союза. Большинство сенаторов заявили о поддержке законопроекта, сообщил в среду министр труда Тони Берк из правящей левоцентристской лейбористской партии. По словам Берка, это положение позволит сотрудникам не работать сверхурочно без дополнительной оплаты благодаря праву отклонять деловые звонки в нерабочее время.

— Человек, которому не платят за 24 часа в сутки, не должен подвергаться наказанию, если он не находится в сети и не доступен 24 часа в сутки, — заявил журналистам премьер-министр Энтони Албанезе.

Законопроект, который внесли в парламент, также включает в себя другие положения, такие как более четкие рекомендации по переходу от временной к постоянной работе и минимальные стандарты для временных работников и водителей грузовиков.

При этом некоторые политики, группы работодателей и руководители корпораций предупредили, что положение о праве на отключение является чрезмерным, подорвет переход к гибкому графику работы и повлияет на конкурентоспособность.

— Австралийцы работают в среднем шесть недель неоплачиваемых сверхурочных каждый год, — сказал лидер партии «зеленых» Адам Бандт. — Это время принадлежит вам, а не начальнику. Это время эквивалентно более чем $60,13 млрд невыплаченной заработной платы в масштабах всей экономики.

При этом сами руководители не против работать из дома. Согласно опросу 3 тысяч американских рабочих и менеджеров, многие начальники хотят работать из дома не меньше, если не больше, чем их сотрудники. Исследование компании Checkr показало, что 68% руководителей, то есть менеджеры среднего звена, топ-менеджеры и владельцы бизнеса, хотели бы сохранить удаленный формат работы в 2024 году, в то время как менее половины сотрудников высказали такое пожелание.