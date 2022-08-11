Автобус протаранил забор детской поликлиники в Караганде – видео

В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в городе Караганде общественный транспорт врезался в забор детской поликлиники, сообщает Kazpravda.kz.

Видео аварии появились в социальных сетях.

«11 августа около 9:00 часов в Караганде 26-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь с 23 микрорайона в сторону 22 микрорайона, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с пассажирским автобусом под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП автобус протаранил забор медицинского учреждения», – прокомментировали кадры в областном Департаменте полиции.

В салоне автобуса находились трое пассажиров. Один из них получил травму руки, ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, заключили в полиции.