Автобус провалился в яму на дороге в Алматы

Фото: instagram.com/kris.p_kz

В Алматы автобус попал в яму под асфальтом. Об этом сообщили в Instagram-паблике kris.p_kz, передает Kazpravda.kz.

"Опубликуйте, пожалуйста, что творится у нас на районе (микрорайон Мадениет (Рахат), Алатауский район. Все проваливается. Никогда не делали дороги, только латали, и то - так себе. Только тогда, когда кто-то приезжает выше, начинают латать! У нас даже обочины нет ходить, все провалилось. Машины и автобусы разъехаться не могут", - говорится в публикации.

В Управлении энергетики и водоснабжения ответили, что специалисты выехали по указанному в обращении адресу. Место провала огорожено сигнальной лентой, в ближайшее время будут проведены работы по подсыпке.

"По заказу Управления подрядной организацией ТОО "Связьстроймеханизация" в 2019 году завершены строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайне Мадениет (Рахат). В настоящее время силами подрядной организации ведутся работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательствах", - прокомментировали в управлении.

В свою очередь, в Отделе коммунального хозяйства отметили, что заказчиком работ по строительству сетей водоснабжения и канализации в микрорайне Мадениет (Рахат) является Управление энергетики и водоснабжения.

"Аппаратом акима Алатауского района подана заявка в Управление для принятия соответствующих мер", - добавили в пресс-службе.