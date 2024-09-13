Автобус упал с моста в Алматинской области

К счастью, жертв нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП сообщили, что 12 сентября водитель автобуса Yutong Bus, следуя на 25 км автодороги Алматы-Бишкек, при развороте не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение, а после и падение с моста на заднюю часть Mercedes Benz Sprinter.

На момент аварии водитель автобуса был трезв, жертв нет.

В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Автомашины водворены на спецстоянку.

По факту дорожной аварии полицейскими возбуждено уголовное дело.