Автобус упал с моста в Алматинской области
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К счастью, жертв нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области
В ДП сообщили, что 12 сентября водитель автобуса Yutong Bus, следуя на 25 км автодороги Алматы-Бишкек, при развороте не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение, а после и падение с моста на заднюю часть Mercedes Benz Sprinter.
На момент аварии водитель автобуса был трезв, жертв нет.
В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
Автомашины водворены на спецстоянку.
По факту дорожной аварии полицейскими возбуждено уголовное дело.