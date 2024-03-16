Столичные автобусы будут курсировать на Наурыз по расписанию выходных дней

Транспорт
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Стало известно о графике работы общественного транспорта на Наурыз в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как будет курсировать общественный транспорт в дни празднования Наурыза в Астане, рассказали в CTS, передает официальный сайт столичного акимата.

В праздничные дни общественный транспорт столицы работает следующим образом:

21, 22, 23, 25 марта по расписанию субботнего дня;

24 марта согласно расписанию воскресного дня.

Время работы с 06:00 до 23:00 часов.

«Просим учитывать эту информацию при планировании своих поездок», - говорится в сообщении.

График работы пригородных маршрутов можно посмотреть на Instagram странице CTS.

#Астана #Наурыз #общественный транспорт

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