Автомат, ружье и патроны изъяли  у жителя села в Акмолинской области

В селе Садовое Зерендинского района Акмолинской области задержали мужчину, который незаконно хранил у себя дома оружие и боеприпасы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские задержали жителя села Садовое Зерендинского района Акмолинской области.

При обыске в его доме был найден тайник. Изъяты автомат Калашникова АКСУ-74, 29 патронов к нему калибра 5,45 мм и охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра.

По словам сельчанина, автомат и патроны ему остались от умершего друга, а ружье – наследство отца.

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК. Оружие направлено на баллистическую экспертизу. В рамках расследования показания акмолинца будут тщательно проверены.