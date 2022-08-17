Автомобиль госучреждения угнали в Павлодарской области

Пьяный сельчанин угнал служебный автомобиль отца в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 августа около 04:19 часов полицейские в селе Ольгино Павлодарской области остановили автомобиль, принадлежащий одной из государственных организаций района. Водитель машины был пьян.

«Позже это подтвердило медицинское освидетельствование. Кроме того, при проверке документов, оказалось, что водитель не имеет права управления транспортным средством», – сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Успенского района Арман Ашренов.

В разговоре с полицией 24-летний мужчина рассказал, что ночью взял без разрешения автомашину, припаркованную отцом во дворе дома. Также он уточнил, что отец работает в одном из государственных учреждений района, и авто является служебным.

В отношении сельчанина составлен административный протокол по части 6 статьи «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» КоАП.

Суд приговорил нарушителя к 20 суткам административного ареста. Автомобиль водворен на штрафстоянку.