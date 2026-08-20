Автомобили Kia Qazaqstan сошли с конвейера и выстроились в дату выборов

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

На территории производственного комплекса Kia Qazaqstan в Костанае сняли видеоролик, посвященный предстоящим выборам в Курултай. В нем показали процесс производства отечественных автомобилей, а в финале готовые машины выстроились в форме цифры «23», тем самым напомнив казахстанцам о важной исторической дате, передает корреспондент Kazpravda.kz

Скрин с видео

В кадр вошли основные этапы производства на комплексе Kia Qazaqstan: от сборки отдельных деталей до выхода готовых автомобилей из цеха. Ролик позволил увидеть, сколько труда стоит за каждой произведенной машиной.

В создании автомобиля участвуют инженеры, мастера, рабочие и весь производственный коллектив. От точности каждой операции зависит качество следующего этапа, поэтому в этом процессе важны знания, опыт и ответственность каждого специалиста. Автомобиль состоит из множества деталей, каждая из которых должна занять свое место и работать как часть единого механизма. Его производство также требует слаженности, ответственности и понимания общей цели.

Эта идея перекликается с предстоящими выборами. Каждый гражданин принимает личное решение, а вместе отдельные голоса формируют общий выбор страны. Как качество готового автомобиля зависит от труда всех специалистов, так и общий результат голосования складывается из участия граждан.

Проект напомнил о возможностях отечественной промышленности и вкладе костанайских автомобилестроителей в развитие экономики страны. Готовая машина стала результатом знаний, опыта и ежедневного труда большого коллектива.

В завершение ролика автомобили выстроились на площадке производственного комплекса Kia Qazaqstan в форме цифры «23». Съемка с высоты позволила увидеть композицию целиком и связала промышленный потенциал региона с датой предстоящего голосования. Финальный кадр объединил два смысла: то, что страна создает собственными руками, и будущее, которое ее граждане определяют своим выбором.

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. Инициатива костанайских автомобилестроителей напомнила: большие результаты начинаются с ответственного отношения каждого к своему делу.

 

#выборы #курултай

Популярное

Все
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Равные возможности, открытость, системная подготовка
Основа устойчивого общества
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
«Встретимся у... кота»
Занимаются нужным делом
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Есть только миг между прошлым и будущим...
Правовая основа Справедливого Казахстана
Особое начало
Развитие угольной генерации: новые мощности и модернизация действующих станций
Важный этап политической модернизации
Елена Рыбакина поборется за выход в полуфинал теннисного турнира в США
«Доступный Интернет»: расширение цифровой инфраструктуры
За 3 года в Казахстане построили более 200 школ нового формата
Два брата наладили масштабное производство «синтетики» в Экибастузе
Более 800 МВт новых мощностей планируют ввести в Казахстане в 2027 году
Принц Гарри с семьей вернется в Великобританию
Кредит доверия обязывает: почему партиям придется меняться после выборов в Курултай
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Потенциал дальнейшего развития
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
Заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС провели в Алматы
«Принцесса цирка» открыла сезон
Убийцу Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку
Засуха охватила почти 40% территории стран Евросоюза
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
Перспективы взаимодействия
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
Прощание с Лигой чемпионов
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Равные возможности, открытость, системная подготовка
Градус дискуссии на пределе: как прошли финальные теледебат…
Финальные теледебаты лидеров семи партий проходят в эфире «…
В ВКО тревел-блогеры подняли флаг Курултая на высоте 2776 м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]