Где авто с иностранными номерами могут пройти техосмотр в Казахстане

В Казахстане автомобили с иностранными номерами могут пройти техосмотр с 27 января 2023 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Как сообщили в МИИР, 27 января оператор единой информационной системы обязательного технического осмотра обеспечил возможность прохождения проверки технического состояния иностранных автотранспортных средств по всей территории Казахстана.

Владельцы или водители иностранных автомашин могут пройти обязательный техосмотр в любом из 1 815 центров технического осмотра. Адреса и графики работы центров указаны здесь.

В ведомстве напомнили, что в соответствии законодательством необходимо проведение обязательного технического осмотра автомобилей, зарегистрированных в других государствах и пребывающих в Казахстане более 90 календарных дней подряд с даты ввоза (въезда).