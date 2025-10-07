118 из них уже прибыли в город

Фото: акимат

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о пополнении автопарка городского транспорта 300 автобусами, сообщает Kazpravda.kz

«Одна из наших приоритетных задач – развитие общественного транспорта. В текущем году мы пополним автопарк городского транспорта на 300 автобусов. 118 из них уже прибыли в город. Ведутся подготовительные работы по выпуску их на линию. Оставшиеся 182 автобуса прибудут в город в течение 3-4 месяцев. Кроме того, частными автопарками также ведется работа по обновлению автобусов», - написал аким столицы.

Новые автобусы позволят сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменять старые автобусы и т.д.



В течение 2023-2024 годов в город поставили более 700 автобусов.