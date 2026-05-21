В ветслужбе опровергли информацию о собачьем мясе в общепите столицы

Распространяемая в социальных сетях информация о якобы поставках мяса собак в заведения общественного питания Астаны не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на NoFake.kz

В ведомстве заявили, что речь идёт о событиях 2023 года, связанных с выявлением незаконного оборота продукции животного происхождения в Акмолинской области.

«Указанные публикации связаны с событиями 2023 года по факту выявления незаконного оборота продукции животного происхождения на территории Акмолинской области», — сообщили в «Астана Ветсервис».

По данным учреждения, по данному факту было проведено расследование, материалы дела рассмотрены судом, а виновное лицо привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом в ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день подтверждённых фактов подобных поставок в столичные заведения общественного питания не зафиксировано.

«На сегодняшний день официально подтверждённых фактов поставки, реализации либо использования подобной продукции в объектах общественного питания города Астаны не имеется», — говорится в комментарии.

Также отмечается, что в столице на постоянной основе ведётся ветеринарно-санитарный контроль продукции животного происхождения, включая проверку документов, мониторинг поставщиков и соблюдение требований безопасности.

«Фактов незаконного оборота мясной продукции либо нарушений, связанных с деятельностью объектов общественного питания города Астаны, в настоящее время не выявлено», — добавили в ведомстве.

В «Астана Ветсервис» заверили, что ситуация находится на постоянном контроле уполномоченных органов, а проверки проводятся на регулярной основе.