Авторитет спортивной столицы

Юлия МАГЕР
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с Международной федерацией дзюдо и перспективы развития этого вида спорта в республике.
Государственный секретарь выразила признательность Меж­дународной федерации дзюдо за выбор нашей страны в качестве хозяйки чемпионата мира, который будет проводиться в Астане с 24 по 30 августа 2015 года.
Г. Абдыкаликова подчеркнула, что Главой государства уделяется огромное внимание развитию физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений. Сегодня в Казахстане возводятся спортивные объекты международного класса и успешно проводятся соревнования мирового уровня.
М. Визер уже не раз посещал Казахстан и Астану и, по его словам, город производит на него самое благоприятное впечатление. Выбор же нашей столицы в качестве хозяйки столь значимого спортивного состязания, как чемпионат мира по дзюдо, будет способствовать укреплению авторитета Астаны на мировой арене, повысит ее узнаваемость в спортивных кругах. Кроме того, проведение чемпионата мира может дать существенный толчок развитию в Казахстане боевых искусств. Глава Международной федерации дзюдо отметил, что с казахстанской стороной как на уровне национальной федерации, так и на уровне Правительства, Министерства культуры и спорта, существуют хорошие связи, налажено сотрудничество. В частности, как рассказал М. Визер, сейчас обсуждается реализация проекта «Дзюдо в школе», он направлен на популяризацию этого вида спорта в молодежной среде и будет финансироваться Международной федерацией.
Также во встрече принял участие вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков. Он подчеркнул, что Казахстан благодаря политике Главы государства по поддержке спорта пользуется уважением и доверием международного спортивного сообщества, доказательством чему, в том числе проведение в Астане значимых спортивных соревнований мирового уровня. Нынешний чемпионат мира по дзюдо, как рассказал вице-министр, пользуется большой популярностью – билеты на семь дней турнира практически раскуплены, болельщики приезжают со всех уголков планеты. Он напомнил, что для спортсменов эти соревнования особенно важны, потому что они будут бороться не только за звание чемпионов мира, но и за рейтинговые очки, которые нужны для попадания на Олимпиаду-2016, и призвал всех казахстанцев болеть за своих борцов.
Дзюдо является одним из наиболее популярных видов спорта в республике, более 80 тыс. казахстанцев занимаются им на постоянной основе. Для совершенствования мастерства спортсменов созданы все необходимые условия. Так, на сегодня в Казахстане функционирует 15 спортивных баз, аккредитованных Конфедерацией спортивных единоборств и силовых видов спорта, где проводятся тренировочные процессы сборных команд страны.
За годы независимости наши дзюдоисты завоевали на Олимпийских играх 1 серебряную медаль, на чемпионатах мира – 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, на Азиатских играх – 1 золотую, 10 серебряных и 21 бронзовую медаль, на чемпионатах Азии – 4 золотых, 6 серебряных и 30 бронзовых медалей.
На чемпионате мира в Астане казахстанские спортсмены также будут бороться за самые высокие места на пьедестале почета. Всего в мировом первенстве примут участие более 900 спортсменов из 140 стран мира, будет разыграно 14 комплектов медалей среди мужчин и женщин по 7 весовым категориям.

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