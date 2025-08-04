С июля 2023 года он — председатель Комитета торговли МТИ РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Абильдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1970 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова, Университет дружбы народов им. академика А. Куатбекова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году. В различные годы работал в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

В 1998–2009 гг. работал в таможенных органах РК в должностях инспектора, старшего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника таможенного поста, начальника отдела.

В 2010–2022 гг. работал начальником управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника Департамента статистики по г.Алматы, возглавлял департаменты статистики Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, г.Алматы.

2022–2023 гг. — заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

С июля 2023 г. по настоящее время — председатель Комитета торговли МТИ РК.