Казахстанские вольники завоевали 6 медалей на рейтинговом турнире в Венгрии

Борьба

В Будапеште (Венгрия) стартовал рейтинговый турнир по видам борьбы

Фото: НОК РК

В первый соревновательный день были разыграны медали в вольной борьбе в шести весовых категориях. По его итогам представители сборной Казахстана завоевали шесть наград, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Обладателем золотой медали стал Асыл Айтакын. В финале весовой категории до 61 килограмма он одержал победу над Толгой Озбеком (Турция). В этом же дивизионе бронзовую медаль завоевал Адилет Алмухамедов.

До финала дошел Нуркожа Кайпанов (до 74 кг). В решающей схватке он уступил Фэну Лу (Китай), став серебряным призером.

Обладателями "бронзы" стали Нурданат Айтанов, Мейрамбек Картбай (до 57 кг) и Начын Куулар (до 65 кг).

Сегодня, 16 июля, на ковер выйдут вольники в весовых категориях до 79, 92, 97 и 125 килограммов. Кроме того, турнирный путь начнут представительницы женской борьбы.

#турнир #борьба #медали

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