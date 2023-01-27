Айтенов пообещал Смаилову достроить новый терминал аэропорта Шымкента до конца года

Правительство
51

Прибыв с рабочей поездкой в город Шымкент, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов вне запланированной программы в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, удачно расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом. А это, в свою очередь, создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов. 

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного. 

«Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение», – сказал Алихан Смаилов.

Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен более чем на 80%, всего строится 40 тысяч квадратных метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года. По словам градоначальника, это будет один из крупнейших терминалов в республике.  

Глава Правительства указал, что акимату необходимо как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства. 

#строительство #инфраструктура #аэропорт #премьер-министр #Шымкент #поручение #критика #регион

Популярное

Все
Кто ищет, тот найдет
Перспективы королевы спорта
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
В ожидании перемен
Помнил города каждый миг
В Риддере на тепловой станции, наконец, запустили линию подачи угля
В стране увеличится охват детей бесплатными спортивными секциями и творческими кружками
Зимние «столовые» в лесу
Лена в финале!
Надежда, Москва-400, Семипалатинск-21, Курчатов – город, не раз менявший название, когда-то бывший секретным объектом, сегодня хоть и не пустует, но нет в нем прежней военной жизни
Все риски – под контроль
«Золото» из Таиланда
Учиться, чтобы пригодиться
Нотариус всемогущий?
На своей остановке
Всегда в приоритете
Дайте доступ скоростной!
А ну-ка, девушки!
Будущее Казахстана строится сегодня
После перезагрузки
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Мир в руках поэта
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Школьника убили в Алматы
Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки

Читайте также

Правительство
58 медицинских объектов и школ построят в Акмолинской облас…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспо…
Правительство , Экономика
Новый пакет мер по улучшению инвестиционного климата рассмо…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Казахстан готов наращивать торговлю сельхозпродукцией с Ира…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]