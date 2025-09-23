Самое ценное – память

«Бессмертие народа в его языке» – так в нескольких словах Айтматов когда-то сказал о себе если не все, то многое. Родина для него всегда была источником духовной силы, самым красивым местом на земле, а родной язык – бесценным богатством.

«Существует одна непреложная данность, одинаковая для всех и всегда, – никто не волен знать наперед, что есть судьба, что написано ему на роду, – только жизнь сама покажет, что кому суждено, а иначе зачем судьбе быть судьбою…» Это первые строки из последнего романа Чингиза Айтматова «Когда падают горы», изданного в 2006 году. Сегодня их можно назвать эпиграфом к его творчеству и жизни. Маршруты его судьбы сложно назвать легкими или гладкими, скорее – извилистыми и непростыми.

Отец писателя Торекул Айтматов был человеком прогрессивных взглядов, видным государственным деятелем. Учился в школе в Аулие-Ате, ныне Таразе, а позже в Москве, куда попал благодаря хлопотам Турара Рыскулова.

Матери писателя Нагиме пришлось одной растить четверых детей (Торекул Айтматов был репрессирован и позже расстрелян), нести груз не только одиночества, но и клеймо семьи «врага народа». Чингиз Торекулович вспоминал, что мама учила их сохранять достоинство при любых обстоятельствах: «Держи голову высоко. И если будут спрашивать, говори, что ты – сын Торекула!»

Сестра писателя Розетта Айтматова на одной из встреч в Астане говорила: «Чингиз был заботливым и добрым братом, хорошим сыном. Казалось, что добротой прошито все его сознание, вся душа. Мы принимали это как должное, не задумываясь о том, что это было прояв­лением его любви к нам и попыткой сберечь от сквозняков и бурь жизни».

В селе Кулан Жамбылской области есть сельскохозяйственный колледж, туда в 1946 году поступил Чингиз Айтматов. Тогда это был Джамбульский зоотехникум, где готовили будущих специалистов для сельского хозяйства. Сегодня здесь гордятся, что когда-то их выпускником был писатель с мировым именем, и его фотография висит на Доске почета.

В юности судьба свела Чингиза Айтма­това с Шерханом Муртазой. Будучи студентом зоотехникума, Чингиз частенько приходил к Шерхану в интернат, где учился будущий мастер художественного слова. Спустя годы благодаря ему книги Айтматова заговорят на казахском, а Муртаза скажет: «Горжусь, что переводил эти произведения». Писатели пронесли свою дружбу сквозь десятилетия. Шерхан называл своего друга «богатырем литературы».

Поддержал молодого литератора и Мухтар Ауэзов, имевший к тому времени большой авторитет в литературной среде СССР. Это положительно сказалось на творческом становлении Айтматова. Их дружеские отношения называли не иначе как «тандем великих писателей».

Философия жизни

Все произведения Айтматова написаны о человеке и для человека. Его герои – люди из разных эпох, разного возраста и профессий. У каждого из них своя непростая судьба. И каждый из них ведет свою борьбу с внутренним светом и тьмой, порой молчаливо, а порой захлебываясь в отчаянном крике.

Чингиз Айтматов, как истинный народный писатель, мастерски изображал жизнь, тонко чувствовал искусство, обладал даром психологического проникновения в душу человека. Типичный литературный герой Айтматова – это человек сильный и бескомпромиссный, стоящий перед трудным выбором, принимающий непростые решения.

У его читателей очень обширная гео­графия, ведь его книги переведены на 170 языков мира. А одним из первых произ­ведений была «Джамиля». Вышедшая в 1958 году повесть до сих пор интересна читателям, любима ими, потому что истинное искусство живет вечно.

Его героям верят, им сочувствуют, иногда на них злятся. Они живые и остаются вне времени и границ. Он писал о людях, их душевных переживаниях, внутреннем мире, поднимал, казалось бы, обычные, но вместе с тем вечные вопросы: любовь, предательство, прощение, дружба, способность жить, иногда вопреки всему...

Его Ильяс и Асель из повести «Тополек мой в красной косынке» – пример того, как один поступок может поменять всю жизнь. Дюйшен из повести «Первый учитель» – эталон педагога, сумевшего не просто изменить судьбу ученицы Алтынай, но и поставить ее будущее выше своего эго. Горечь от потери, пронзающая сердце Толгонай в «Материнском поле», отзывается болью в каждом женском сердце, а ее сила прощения вызывает уважение и восхищение.

Каждый из героев писателя среди нас, а порою – в нас, мы видим, узнаем их и поэтому любим искренне и навсегда. Философскими трактатами можно назвать его более поздние труды «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры», «Когда падают горы»...

Чингиз Айтматов – обладатель высших литературных наград, Ленинской и Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда, народный писатель Кыргызстана, автор бестселлеров, вошедших в историю литературы.

Произведения Айтматова нашли отражение и в кинематографе. «Первый учитель», «Джамиля», «Прощай, Гульсары!» и другие произведения, попав на экраны, стали для нас еще роднее. В ведущих театрах СССР шли постановки по мотивам произведений Айтматова. В разных странах обращаются к его творчеству и сейчас. Так, в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева много лет с большим успехом идут спектакли «Материнское поле», «И дольше века длится день».

И, конечно, рядом с нами остаются его книги, мы читаем их нашим детям, понимая, что Чингиз Айтматов – это навсегда.