AZAL отменила все рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

По всем другим направлениям самолеты AZAL продолжают осуществлять рейсы согласно штатному расписанию

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) после авиакатастрофы пассажирского самолета в Казахстане приняла решение об отмене всех рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба перевозчика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку приостановлено до завершения расследования», — говорится в сообщении пресс-службы AZAL в Telegram-канале.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», вблизи города Актау, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии».