Азы военного дела постигают в «Жас бүркіт»

Во всех воинских частях Национальной гвардии МВД РК сейчас созданы и активно работают военно-патрио­тические клубы «Жас бүркіт», зарекомендовавшие себя как хорошая школа для знакомства юного поколения казахстанцев с азами военного дела, обучения приемам самообороны, формирования дисциплины и воспитания патриотизма. Но мало кто знает, что родоначальником популярного у ребят клуба стал Шымкент. И случилось это в 2003 году.

Инициатором, идейным вдохновителем и первым руководителем местного военно-патриотического клуба был заместитель командира отряда по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 6506, заслуженный тренер РК, мастер спорта международного класса, обладатель крапового берета подполковник Арман Ахашов. Командир воинской час­ти 6506, а в то время им был нынешний министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, даже издал специальный приказ о создании клуба, он датирован шестым декабря. Эта дата и считается днем рождения клуба «Жас бүркіт».

– Тогда появилась тенденция снижения интереса у части выпускников школ к службе в армии, страх перед призывом, – вспоминает заместитель командира 3-го батальона старший лейтенант Ержан Жолшы. – Идея показать детям и подросткам жизнь воинской части изнутри, познакомить с историей защитников Отечест­ва и оружием, укрепить физическую подготовку оказалась прекрасной формой военно-пат­риотического воспитания, основой всесторонней подготовки к военной службе.

Военно-патриотический клуб очень быстро стал популярным. У него появились последователи и партнеры. «Жас бүркіт» наладил совместную работу с воспитанниками детского дома № 2 Толебийского района, школой-гимназией № 45 города Шымкента. Такие контакты с тех пор крепнут и развиваются. В часть регулярно обращаются представители других городских школ с просьбой о сотрудничестве по военно-патриотическому воспитанию.

Первые мальчишки, прошедшие школу «Жас бүркіт», давно уже выросли. Как минимум благодаря клубу ребята смогли закалить характер, стали ответственными и выносливыми, научились защищать себя, строго соблюдать дисциплину. Конечно, немало среди них и тех, кто выбрал профессию военного. Многие воспитанники клуба продолжили учебу в военных институтах страны и сегодня проходят службу на различных должностях не только в Национальной гвардии, но и в других силовых структурах. К примеру, в воинской час­ти 6506 несут службу старший лейтенант Мухаммед Ахашев, капитан Алиби Альмагамбетов, занимавшиеся в «Жас бүркіт».

...Несмотря на субботний день, семилетний Алинур Жаксылык встал в семь утра. Даже будильник поставил, чтобы не проспать занятие в клубе. Ребятам заранее сообщили, что предстоит знакомство с военной техникой. Как можно упустить такую возможность?

– Алинур хочет стать военным, когда вырастет, – говорит командир автомобильного взвода сержант 3-го класса Акжол Жаксылык. – Мы с супругой только за. Когда у ребенка с детства есть мечта, это добавляет упорства, дисциплинирует. Одно то, что утренний подъем для него не проблема, уже говорит о многом.

Костяк клуба составляют дети офицеров части и военнослужащих-контрактников. Папа 10-летнего Бексултана младший сержант Данияр Айнакулов – механик-водитель части. Ученик СШ № 145 хочет стать футболистом. Он уже несколько лет занимается в секции футбола и дзюдо, но в клуб «Жас бүркіт» ходит с не меньшим удовольствием.

Детям всегда интересно побывать на работе у родителей, особенно если твой папа имеет дело с военной техникой. Да и одноклассникам затем можно рассказать, как ты провел выходные. Истории о том, как собирал-разбирал настоящий автомат, какая техника на вооружении воинской части, не говоря уже о фотографии в кабине боевой машины пехоты, всегда волнуют и восхищают мальчишек! А еще можно продемонстрировать новый прием самообороны, освоенный на занятиях.

В клубе проводятся различные мероприятия военно-патриотического характера, воспитанники тренируются и соревнуются, посещают экскурсии, принимают участие в жизни воинской части.

– В программе наших занятий также обязателен экскурс в историю, – рассказывает Ержан Жолшы. – У нас есть свой музей истории, в котором представлены экспонаты, рассказывающие о славных казахских батырах и их подвигах, о ветеранах Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, участниках локальных войн и конфликтов. На территории части расположен обелиск в память о 17 воинах, погибших на таджикско-афганской границе. Они отправились туда нести службу непосредственно из части. Однополчане, друзья и родственники солдат – частые гости у военнослужащих, они рассказывают о тех событиях, делятся воспоминаниями.

Все это – часть общей работы, направленной на то, чтобы у школьников формировалось чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.

В целом по стране воинскими частями Национальной гвардии МВД РК организовано шефство над 60 школами и тремя колледжами, где функционируют 109 воен­но-патриотических классов «Жас бүркіт» и одна детсадовская группа. Также при воинских частях организована работа 33 спортивных военно-патриотических клубов «Жас бүркіт». В рядах военно-патриотического движения сейчас свыше 2 500 воспитанников. На сегодня подписаны 62 меморандума о сотрудничестве с образовательными организациями во всех регионах страны. Ежегодно команда «Жас бүркіт» Национальной гвардии участвует в Республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», стабильно показывая высокие результаты.