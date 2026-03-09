Бахрейнская нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор

Решение было принято в связи с "продолжающимися иранскими атаками в регионе и недавним ударом по одному из энергоблоков дочернего нефтеперерабатывающего завода Bapco Refining Company"

© Warren Little/ Getty Images

Бахрейнская государственная нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор из-за ситуации в регионе. Об этом сообщило агентство BNA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По его информации, решение было принято в связи с "продолжающимися иранскими атаками в регионе и недавним ударом по одному из энергоблоков дочернего нефтеперерабатывающего завода Bapco Refining Company".

Ранее также Катар ввёл чрезвычайное положение и остановил добычу газа.

