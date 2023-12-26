Бактерия против пластика

Команда «NIS_Qazaqstan» Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкента произвела фурор на международном конкурсе генно-инженерных машин, проходившем в Париже. Экологический проект по быстрому разложению пластика признан лучшим в мире и отмечен золотой медалью.

На международный научно-технический конкурс в области биологии для студентов вузов шымкентские школьники попали по протекции. Рекомендацию организаторам дала выпускница школы – Сымбат Алимбек. Два года назад она участвовала в этом конкурсе, представляя один из корейских вузов. Проект по разложению ПЭТ-пластика с помощью генетически модифицированных бактерий привлек внимание организаторов конкурса, в котором принимали участие более 350 команд и 7 000 участников из 66 стран. Каж­дая команда представила свой проект на Всемирной выставке синтетической биологии в парижском Expo Porte de Versailles.

Домой команда «NIS_Qazaqstan» привезла не только высшую награду. Ребята воодушевлены тем, что их проектом заинтересовался один из крупнейших в мире мусороперерабатывающих заводов, рассчитывающий, что научное изыскание поможет в утилизации пластиковых отходов. Дело в том, что естественным путем ПЭТ-пластик разлагается столетиями. Бактерии же, которые предлагают использовать юные исследователи, справляются с этой задачей за считанные секунды. Один грамм бактерии способен разлагать в биореакторе до 80 граммов пластика в течение одного-двух часов.

По информации научного руководителя проекта Жанны Утебаевой, аналогичные бактерии существуют в природе. Проблема в том, что они обладают медленным метаболическим процессом. Задача школьников сводилась к тому, чтобы найти способ его ускорить. Сотни опытов, проведенных на базе лаборатории одного из местных вузов, дали отличный результат. Юные исследователи практическим путем доказали, что использовать созданную бактерию в промышленных условиях можно только в биореакторе, прототип которого они также разработали сами.