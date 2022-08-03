Бакытгуль Хаменовой дали неделю на изучение обвинительного акта

Сегодня, 3 августа, в городском суде №2 состоялось первое заседание по делу заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на атыраускую газету Ақ Жайық.

Обвинителем на процессе выступает прокурор управления прокуратуры Атырауской области, младший советник юстиции Лаура Асанова.

В зале суда было много людей – родственники и знакомые, а также сторонники Хаменовой, представители СМИ.

Судья Жумабек Ташимов спросил у сторон процесса, нет ли у них возражений против проведения аудио-видеозаписи в стенах суда. Все, в том числе сама Хаменова, ответили, что возражений не имеют.

По делу проходят в качестве подсудимых также руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев и директор ТОО «Балкыту» Умиртай Адамов. Адвокатами Хаменовой и Рыскалиева выступают Игорь Вранчев и Нурлан Жолболов, Адамова – Марат Азмагамбетов из Нур-Султана.

Судья спросил у Хаменовой, получила ли она копию обвинительного акта – она ответила, что нет.

"Копию обвинительного акта я не получила в течение 8 месяцев нахождения в СИЗО. Конечно, приходили ко мне и следователи, и прокуроры. В тот день наши тюремные надзиратели сказали, что за мной кто-то пришел. Я спросила, есть ли среди них мой адвокат, и что если адвоката нет, то я не выйду", - сказала Хаменова.

Судья Ташимов объяснил, что согласно нормам уголовно-процессуального кодекса, после вручения копии обвинительного акта подсудимому судебное заседание может быть продолжено не менее чем через три дня. Поэтому следующее заседание было назначено на 11 августа.

Напомним, 10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге.



Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК.



14 декабря Специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест.

22 декабря Атырауский областной суд снова санкционировал арест на два месяца в отношении заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой.

31 мая 2022 года дело Бакытгуль Хаменовой поступило в суд.