Кадровые назначения
Бакытжан Сагинтаев получил должность в ЕЭК

Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назначен членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан на оставшийся срок полномочий, определенный при назначении Бекетаева Руслана Бакытжановича. Включить в персональный состав Коллегии ЕЭК члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Сагинтаева Бакытжана Абдировича, исключив из персонального состава Бекетаева Руслана Бакытжановича", – говорится в документе Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, указом Главы государства 31 января 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима Алматы.

В этот же день он опубликовал в Facebook прощальный пост с алматинцами.

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