Балкон рухнул в многоэтажке Сатпаева

В многоэтажном жилом доме 1940 года постройки рухнул балкон и повредил автомобиль в городе Сатпаев Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Жители говорят, что дом по улице Гурьбы, 69 является аварийным.

«Несколько лет назад упали два балкона. А 10 мая упали еще два балкона», — говорят жители.

В пресс-службе аппарата акима города Сатпаева заявили, что дом не является аварийным.

«Металлическое ограждение упало с одного неэксплуатированного балкона. Жильцы квартиры самостоятельно перекрыли выход на балкон кирпичной кладкой и не следили за техническим состоянием. Никто из жителей не пострадал. Дом 1940 года не является аварийным. На место выехали специалисты для проведения обследования и необходимых работ по обеспечению безопасности», — сообщили в акимате.