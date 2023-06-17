Банда из Павлодара обманула пенсионеров на 25 млн тенге

В Павлодаре вывели на чистую воду телефонных мошенников, которые наживались на пенсионерах, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

За последние две недели в полицию города с заявлениями о фактах мошенничеств обратились 30 павлодарцев преклонного возраста.

Все они пострадали от мошеннических звонков по схеме «родственники в беде»: злоумышленники звонили на городские телефоны и убеждали бабушек и дедушек, что попавшим в ДТП родственникам срочно требуются деньги. Пожилые горожане собирали все свои накопленные сбережения и передавали курьеру.

По фактам мошенничества удалось задержать четырех участников преступного сообщества в возрасте от 19 до 21 года. На данный момент уже установлена их причастность к шести мошенничествам, где путем обмана они завладели суммой в 25 млн тенге. У задержанных изъято 3 млн 900 тысяч тенге, которые возвращены двоим потерпевшим.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Полицией проверяется причастность данной группы к аналогичным фактам мошенничеств.

Ведется работа по установлению организаторов преступлений.