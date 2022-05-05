Бандитских дронов опасаются правоохранители Франции

Правоохранители Франции серьезно озабочены возможностью использовать дроны в преступных целях, пишет Le Monde. «Поскольку основным качеством беспилотников выступает их универсальность, риски, которые они могут представлять, многообразны», – говорится в записке исследовательского центра Школы офицеров Национальной жандармерии.

Согласно приведенным данным, в период с 2017 по 2021 год количество таких летательных аппаратов во Франции выросло с 400 тыс. до 2,5 млн. Это распространение сопровождалось снижением цен. Таким образом, инвестиции для преступников, которые уже в полной мере воспользовались возможностями, предлагаемыми дронами, минимальны.

Беспилотники, представляющие собой живое воплощение присущей любой новой технологии двойственности, могут в срочном порядке доставлять пакеты с кровью для переливания, оказывать неоценимую помощь в борьбе с лесными пожарами. Но они также могут передавать информацию преступникам, препятствовать действиям правоохранительных органов и даже убить, предупреждает газета.