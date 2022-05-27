Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Баннер упал на женщину с ребенком в Нур-Султане: полиция завела уголовное дело
Диасов Ораз
корреспондент

Акимат столичного района Алматы прокомментировал инцидент с падением баннера на двоих жителей города, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В результате шквального ветра и резко поднявшейся бури 26 мая произошло падение баннера, который задел двух человек. Данная конструкция была установлена возле Дворца мира и согласия в 2021 году. Работы по изготовлению и установке конструкции выполняла подрядная организация ТОО "Design pro". Конструкция была закреплена специальной арматурой и анкерами согласно требованиям. Тем не менее, в отношении подрядной организации готовится предписание о недобросовестном выполнении своих обязательств", - отметили в районной администрации.

В результате инцидента пострадали женщина и подросток. Женщина госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В последующем также будет оказана поддержка для восстановления здоровья женщины и материальная компенсация. Сотрудники аппарата акима района Алматы находятся на связи с родственниками пострадавшей", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь департамент полиции Нур-Султана сообщил, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

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