Баннер упал на женщину с ребенком в Нур-Султане

В городе Нур-Султане из-за сильного ветра упал рекламный баннер и придавил двух человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

26 мая в 20:05 в Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы поступило сообщение от службы 103 о том, что по проспекту Тауелсиздик 53, возле Дворца мира и согласия, из-за сильного ветра на женщину 1988 года рождения упал рекламный баннер.

После осмотра она была госпитализирована.

В управлении общественного здравоохранения города уточнили, что в результате инцидента пострадали два человека.

«Из-за сильного ветра упал баннер, задев двух человек. Бригада скорой медицинской помощи приехала на место в течение 3 минут. Пострадавшие – один взрослый и подросток – были доставлены в многопрофильные городские стационары с различными ушибами и травмами для проведения полного обследования. На уровне приемного покоя им оказали всю необходимую медицинскую помощь профильные специалисты больниц», – сообщила пресс-секретарь столичного УОЗ Айгерим Ардаккызы.

По ее словам, состояние женщины стабильное, она будет находиться в больнице и получать лечение до полного выздоровления. Пострадавший подросток также был осмотрен специалистами.

«На момент осмотра состояние пациента было среднее, без осложнений. Врачи провели полное обследование, после чего пациент была отпущена на амбулаторное лечение», – резюмировала она.