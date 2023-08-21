Барьеры во взаимной торговле намерены устранить Казахстан и СУАР

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Во время визита в Урумчи заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин обсудил с секретарем парткома СУАР Ма Синжуем вопросы усиления сотрудничества и преодоления возникающих барьеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В начале приветственной речи Ма Синжуй передал наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, еще раз отметив высокий уровень приема со стороны главы государства во время мартовского визита губернатора Синьцзяна в Астану.

«Синьцзян является западными воротами Китая, имеет очень важное значение в реализации инициативы «Один пояс – один путь». Сейчас на территории СУАР есть 17 пунктов пропуска, из них наибольшее число – с Казахстаном. За прошлый год общий объем товарооборота СУАР составил 246 млрд юаней, рост – 57%. По темпам роста СУАР занял первое место в Китае. На страны Центральной Азии из общего объема товарооборота пришлось 119 млрд юаней, из них больше всего – на долю торговли с Казахстаном», – отметил он. 

Ма Синжуй акцентировал внимание на усилении взаимосвязанности сторон. 

«Все пункты пропуска возобновили работу, также регулярный авиарейс Алматы – Урумчи. Повышается эффективность грузопотока, пункт пропуска «Хоргос» уже начинает работать в режиме 24/7. Запущен «зеленый» коридор для пропуска сельхозпродукции. Недавно состоялся VI Китайский Синьцзянский международный фестиваль национальных танцев, где принимал участие ансамбль из Казахстана. Во время выступления был полный зал. Мастерство и искусство народных танцев является авангардом отношений между Казахстаном и Китаем. И мы будем вносить свой вклад в развитие отношение между нашими странами», – заключил он. 

Ма Синжуй предложил углублять торгово-экономическое сотрудничество в ж/д и автоперевозках, создании новых логистических центров, увеличении числа авиарейсов, налаживании культурных обменов, создании международной бизнес-среды для привлечения предпринимателей из Казахстана, а также инвестировать в Синьцзян и наоборот. 

«Мы заинтересованы работать в сфере культуры и туризма, увеличивать число квот на бесплатное обучение студентов из Казахстана в Синьцзяне», – заявил Ма Синжуй.

Со своей стороны Серик Жумангарин тепло поблагодарил Ма Синжуя за дружественный прием и передал слова приветствия от президента и главы Правительства, подчеркнув, что Синьцзян – это партнер №1 в товарообороте с Китаем с долей в 40%. 

«Наша цель – развивать логистику. Президент Казахстана поставил перед нами задачу превратить Казахстан в логистический центр. Сейчас планируется к реализации очень важный проект – логистический терминал в Урумчи, который станет консолидатором грузов. Мы готовы участвовать в этом проекте. Во время саммита «Китай – Центральная Азия» было принято решение построить сухой порт в Сиане. А вместе с ним выстраивается логистика Казахстана не только с СУАР, но и всем Китаем. Согласен, что только с развитием железнодорожных и автопереходов ограничивать сотрудничество не надо. Нужно развивать авиагрузооборот, пассажирооборот, электронную коммерцию. Недавно мы встречались с крупными интернет-ритейлерами, в ближайшее время АО «Казпочта» продолжит с ними переговоры для закрепления намерений через соответствующие соглашения. В области образования – на базе университета в Восточно-Казахстанской области готовимся к открытию «мастерской Лу Баня» (проект Китая по подготовке технических специалистов с использованием передовых китайских технологий)», – сообщил Серик Жумангарин.

Наиболее тесно связывающая 2 приграничных региона отрасль – сельское хозяйство. 

«Сейчас активно работаем с Hualin Group. Они посетили уже 3 региона в Казахстане, очень заинтересованы в скотоводстве. Эта продукция ориентирована на экспорт в Синьцзян. Также мы готовы развивать кластер овцеводства в Абайской области. Много совместных проектов в энергетике. Китайские компании участвуют в строительстве гидроэлектростанций особенно на малых реках. В Казахстане, как и в СУАР, есть большая проблема с водой для сельского хозяйства. Эта отрасль потребляет 70% от всего объема пресных вод. В СУАР очень эффективно используют воду в сельском хозяйстве. Мы просим вас поделиться вашими компетенциями и готовы принять китайских специалистов для помощи в налаживании работы наших систем орошения, сбережения, расходования и так далее», – продолжил вице-премьер.

Он отметил, что для активизации сотрудничества нужно убирать барьеры, мешающие торговым отношениям. 

«Один из барьеров – затягивание принятия решений со стороны Главного таможенного управления Китая. Мы направили несколько приглашений для проведения аудита ветеринарной службы Казахстана и инспекции казахстанских предприятий, но до сих пор не получили ответа. На днях Всемирная организация здоровья животных рекомендовала подтвердить статус 5 юго-восточных зон Казахстана свободных от ящура с вакцинацией. Надеемся с вашей помощью открыть доступ казахстанской мясной продукции на рынок Китая. Также просим содействия в ускорении получения ответа от ГТУ в отношении заключения контракта на поставку оборудования для ветлаборатории в ВКО», – сказал С. Жумангарин. 

По итогам встречи стороны решили подготовить карту барьеров в совместной торговле для работы над их устранением. 

Справочно: порядка 40% всей торговли Казахстана с Китаем приходится на СУАР. Товарооборот между Казахстаном и СУАР за январь-июнь 2023 года составил $8,5 млрд, что на 87,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($4,5 млрд). Экспорт из Казахстана в СУАР за январь-июнь 2023 года вырос на 36,5% и составил $6,1 млрд. Импорт в Казахстан из СУАР за январь-июнь 2023 года вырос в 2,2 раза и составил $6,2 млрд. 

#Китай #экономика #Правительство #СУАР #международное сотрудничество #Жумангарин

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