Фото: ХК "Барыс"

По медицинским причинам игру пропускал Семён Симонов. В заявку добавился Бейбарыс Оразов. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов.

Счёт в начале десятой минуты открыли гости – Артём Шварёв отличился после отличной передачи из-за ворот Кирилла Слепца. Александр Филатьев и Кирилл Ураков ещё по разу огорчили астанчан к середине игре и позволили «Амуру» завладеть серьёзным преимуществом. «Барыс» вернул в игру Кирилл Панюков, который поразил цель за 21 секунду до второго перерыва. Заключительный отрезок прошёл при колоссальном игровом преимуществе хозяев, которые в пять раз перебросали соперников (16-3). Но шайба в ворота Максима Дорожко откровенно не шла. А за 64 секунды до финальной сирены итоговый счёт установил Артур Гиздатуллин, поразивший пустые ворота соперников.

30 декабря казахстанский коллектив закроет программу домашних игр 2025 года выездной встречей с «Авангардом».

«Барыс» - «Амур» 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

0:1 – 09:05 – Шварёв (Слепец)

0:2 – 25:11 – Филатьев (Балдаев, Свечников)

0:3 – 28:56 – Ураков (Рыков, Петьков)

1:3 – 39:39 – Панюков (Асетов)

1:4 – 58:56 – Гиздатуллин (Рыков) ПВ

Вратари: Шутов – Дорожко.