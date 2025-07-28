Баскетболисты из Астаны выиграли путевку на Игры Будущего-2025

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Команда с игроками сборной Казахстана по баскетболу РВC ASTANA победила в финале отбора на Игры Будущего-2025, которые состоятся в Абу-Даби в декабре 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В состав столичного клуба, который боролся за путевку на самый крупный турнир по фиджитал спорту, вошли действующие члены национальной сборной Казахстана по баскетболу – Руслан Айткали и Аскар Майдекин. Именно их команда «Астана» выступит от страны на международном мультиспортивном турнире.

Команда РВC Astana показала высокий уровень как в реальной, так и в цифровой игре, уверенно обыграв соперников не только на привычной площадке, но и в виртуальном мире. На втором месте – команда, которая представляет город Алматы – Saubol Basketball. В ее составе также играли профессионалы, неоднократные победители республиканских соревнований и участники международных турниров, члены сборной Казахстана по кибер-баскетболу.

«Это исторический момент для казахстанского спорта. Команда, в которой играют представители национальной сборной, продемонстрировала, как традиционные спортивные навыки могут быть дополнены цифровыми компетенциями. Умение играть и побеждать в двух измерениях, открывает новые горизонты для профессиональных спортсменов и шанс заявить о себе в новом направлении спорта, которое быстро распространяется по всему миру – фиджитал.  Мы уверены, что команды, которые выиграли направление на турнир в Абу-Даби достойно представят Казахстан и станут действительно достойными соперниками для фиджитал спортсменов из других стран», - отметил Алибек Хасенов, руководитель Дирекции по подготовке и проведению Игр Будущего в Астане.

Напомним, отборочное соревнование под названием Road to Abu Dhabi прошло в Астане во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова по двум дисциплинам: фиджитал футбол и фиджитал баскетбол. Данный турнир является ключевым этапом для клубов из Казахстана на пути к участию в Играх Будущего 2025.

Как сообщалось ранее, на турнире в Абу-Даби в декабре от Казахстана будут участвовать 3 клуба – команда xGod получила путевку по фиджитал шутеру, завоевав 1 место в Казани в 2024 году. Также команда по фиджитал футболу из Караганды UEL Team стала победителем данного отборочного турнира и получила право принять участие в Играх Будущего-2025.

Инаугурационный международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал спорта «Игры Будущего» (Games of the Future) состоялся в 2024 году в городе Казань. Второй состоится в Абу-Даби в этом году. А летом 2026 года соревнования по фиджитал спорту пройдут в Астане. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из около 100 стран по 13 фиджитал дисциплинам.

#Астана #баскетбол #Игры Будущего-2025

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