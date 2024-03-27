С раннего утра здесь звучит праздничная музыка. Горожан приветствуют рослые джигиты в доспехах, старцы в чапанах, беркутчи и борцы. Они подготовили для зрителей акробатические номера, борцовские выступления, шоу с беркутами и тазы.

На площади установлены шесть юрт, в которых проходит ярмарка, а также выставлены казахские национальные угощения. Особенности юрт в том, что они имеют свои «имена»: Бата, Көрісу, Қара жорға и другие. И названы они так не случайно. Например, в юрте под названием «Саумалық» выставлены национальные напитки: кымыз, шубат, саумал. Так, мастер изготовления кымыза Галымжан привез вкуснейший напиток из самой Жанаарки.

– Есть разные виды: сладкие бал қымыз, горьковатые, со вкусом копчености. А также наурыз-көже, который готовится из семи ингредиентов. Люди заходят и активно покупают. Проводим дегустацию напитков для желающих. Видим, что всем нравится наш қымыз, – улыбается продавец.

Необычной нам показалась юрта «Алас», которую привезли и поставили гости из казахстанского Алтая. Внутри жилища они и представили свои уникальные товары. Там мы увидели удивительно красивых кукол в национальных одеждах.

– Это куклы от Ирины Самойловой и Тогжан Оспановой, мастериц из Казахстанского Алтая, – пояснила нам продавец. – Каждая деталь сделана вручную. Например, многим нравятся куклы «Умай Ана» и «Алтын адам».

Также в этой юрте мы увидели свечи, скрутки из трав для обряда очищения алас. Вот почему юрта так называется. Дали нам отведать и высокогорный катон-карагайский чай с медом.

В следующей юрте вниманию посетителей представлены работы мастеров одежды. Здесь и декорированные разноцвет­ным орнаментом костюмы, халаты, сумки, корпе, и изысканно выполненные украшения в национальном стиле. Привлекла работа Гульнар Каликовой, которая уже сорок лет занимается созданием предметов одежды из кошмы.

– Многие ошибочно полагают, что я шью одежду. Нет, я валяю кошму. Сочетаю мокрое и сухое валяние. Чтобы изготовить халат, нужно заранее подготовить материал, сама создаю дизайн. Дальше начинаю валять войлок, придаю форму, наношу рисунок, – рассказала нам мастерица.

Призналась, что работа кропотливая, так как работать с войлоком непросто. Например, на одну сумку-қоржын уходит одна неделя. Поэтому изделия Гульнар Каликовой не из дешевых, но они ценятся среди покупателей.

Интересными мы нашли украшения из полимерной глины, которые представила рукодельница из Астаны Айгуль Касенова.

– В основном делаю украшения: білезік, тумары, серьги, кулоны. Декорирую бисером, камнями. Полимерная глина удобна тем, что пластична: можно лепить, наносить рисунки, надписи и делать вкрапления для камней, – говорит мастерица.

Пока мы были в юрте, на улице становилось шумно. Дети катались на алтыбакане, играли в асыки, а взрослые мужчины состязались в армрестлинге, перетягивании каната и поднимали гири.

Параллельно на большой сцене горожан развлекали артисты. Выступали звезды казахстанской эстрады, городские коллективы. В их числе Улыкпан Жолдасов, группа «Заман», Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов и многие другие.

Житель Астаны Жалгас Зейнуллаев пришел на праздник с семьей – женой и тремя сыновьями.

– С каждым годом Наурыз все лучше и краше, – признается Жалгас. – Все делается для народа – интересные мероприятия и доступные цены на товары. Например, мы отведали плов и наурыз-коже. И погода радует. Если Новый год – домашний праздник, где ты на морозе не разгуляешься, Наурыз – праздник весны, тепла, солнца. Хочется выйти на улицу, погулять на концерте, посетить родственников, сажать деревья и делать добрые дела!

Как сообщает столичный акимат, в рамках декады «Наурызнама» в городе организуют более 200 мероприятий. В этом году празднования проводятся на всех открытых площадках в пяти районах города, в том числе и в жилых массивах. Самые масштабные мероприятия проходят на центральной площади столицы, у монументов «Қазақ елі» и «Бәйтерек».