У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", – заявила она, уточнив, что предыдущий тест, от 20 июля, был отрицательным.

По словам пресс-секретаря, президент полностью вакцинирован и прошел ревакцинацию. Сейчас он "испытывает очень умеренные симптомы", добавила Жан-Пьер.

Он также отметила, что глава государства будет работать удаленно до тех пор, пока тест не окажется отрицательным, а Белый дом будет ежедневно отчитываться об исполнении им своих обязанностей.

На прошлой неделе Байден побывал с визитом в Израиле и Саудовской Аравии, а накануне ездил в штат Массачусетс для публичного выступления. Как сообщалось, помощники президента напоминали ему во время ближневосточного турне, что для профилактики коронавируса следует избегать рукопожатий, но Байден все равно иногда пожимал руки встречавшимся чиновникам.

Ранее коронавирусом болели вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на общение с ними в инкубационный период, Байдену удавалось избегать заражения.